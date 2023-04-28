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В Петербурге отреставрируют скульптуру Ивана Грозного

фото ЗакС политика В Петербурге отреставрируют скульптуру Ивана Грозного

Скульптуре Ивана Грозного, выставленной в Государственном музее истории религии в Петербурге, предстоит первая масштабная реставрация почти за сто лет. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу музея.

Ориентировочно работы продлятся до конца года, после чего арт-объект повезут на полугодовую выставку в Москву.

Изваяние в начале 1870-х годов создал скульптор Марк Антокольский. Представители музея говорят о произведении как о вершине его творчества. Утверждается, что через личность политического деятеля XVI века автор хотел "проникнуть в сущность трагических противоречий, которые характеризовали сложную и жестокую эпоху Ивана IV".


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