В Петербурге отреставрируют скульптуру Ивана Грозного

Скульптуре Ивана Грозного, выставленной в Государственном музее истории религии в Петербурге, предстоит первая масштабная реставрация почти за сто лет. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу музея.

Ориентировочно работы продлятся до конца года, после чего арт-объект повезут на полугодовую выставку в Москву.

Изваяние в начале 1870-х годов создал скульптор Марк Антокольский. Представители музея говорят о произведении как о вершине его творчества. Утверждается, что через личность политического деятеля XVI века автор хотел "проникнуть в сущность трагических противоречий, которые характеризовали сложную и жестокую эпоху Ивана IV".