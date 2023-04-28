Путин: В открытой, конкурентной борьбе выросла, окрепла наша многопартийная система

Президент Владимир Путин 28 апреля выступил в петербургском Таврическом дворце на заседании Совета законодателей. Обращаясь к членам Госдумы и Совета Федерации, он отметил, что многопартийная система в России окрепла.

"В этом году обеим палатам Федерального собрания исполняется уже 30 лет. Они были избраны в один день с действующей Конституцией - 12 декабря 1993 года. За эти три десятилетия накоплен огромный, бесценный опыт государственного строительства, сформированы основы законодательства России как демократического, правового, федеративного, социального государства. В открытой, конкурентной, порой весьма жесткой борьбе выросла, окрепла и наша многопартийная система", - заявил Путин.

Глава государства также отметил, что огромную значимость имеет парламентская дипломатия. Он сказал, что бывшие западные партнеры пытаются навязать другим свои правила.

"Какие правила? Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим их правилам тоже не собираемся", - заметил Путин.

По его словам, Россия уходить на самоизоляцию не хочет и готова работать с зарубежными партнерами, "которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать".

Напомним, выступление президента на Совете законодателей изначально планировалось 27 апреля, в День российского парламентаризма. Однако позже его перенесли на день вперед.