Володин сообщил о проработке ограничения возможности смены пола в документах

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым в экстренном порядке прорабатывают вопрос ограничения возможности смены пола в документах, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей 28 апреля.

"Человек утром встает и для себя принимает решение, что он уже не мужчина, а женщина; не женщина, а мужчина. Идет в платную клинику — услуга стоит от 30 до 60 тысяч, — получает справку и с этой справкой идет дальше в ЗАГС, в паспортный стол для смены фамилии, имени, отчества", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер выразил опасения, что после смены пола в документах граждане могут вступить в брак "и еще, не дай бог, возьмут ребенка". Он уточнил, что на эту тему прошло совещание с участием Минюста и Минздрава. "Министерство юстиции поддерживает предложение о запрете: по‑другому нельзя", — добавил он.

В начале недели глава Минюста Константин Чуйченко заявил в интервью ТАСС о том, что ведомство приступает к оценке законодательства с целью исключения смены пола по паспорту. "Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах. <...> Мы имеем <...> прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам", — поделился соображениями министр.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина