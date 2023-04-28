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В Новгородской области расширили круг получателей региональной выплаты за участие в СВО

фото ЗакС политика В Новгородской области расширили круг получателей региональной выплаты за участие в СВО

Депутаты Новгородской областной думы приняли поправки в региональное законодательство, касающиеся выплат в размере 100 тысяч рублей для военнослужащих и добровольцев. Таким образом было расширено действие закона "О мере социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с войсками национальной гвардии Российской Федерации".

Согласно сайту законодательного органа, поправки позволяют рассчитывать на 100 тысяч рублей и тем жителям Новгородской области, кто решил отправиться в зону боевых действий, временно пребывая в другом регионе. Изменению закона предшествовал прецедент, когда находившийся на юге страны новгородец не смог добиться выплаты. В зону военной спецоперации он отправился, не возвращаясь домой из командировки.

Региональный министр труда и соцзащиты Светлана Семенова рассказала депутатам, что этот случай пока единичный в области.


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