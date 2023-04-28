Следком опечатал два бара на улице Рубинштейна

В Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыск в двух барах на улице Рубинштейна по делу о мошенничестве с электронными средствами платежа (ч.4 ст. 159.3 УК РФ) и об организации преступного сообщества либо же участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Как сообщили в ГСУ СК по региону, фигурантами дела выступают в общей сложности 19 человек.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год обвиняемые и их сообщники занимались мошенничеством с картами нетрезвых посетителей баров. Соучастницы знакомились с мужчинами, находившимися в состоянии опьянения и предлагали им выпить еще, после чего, будучи в сговоре с работниками заведений, вводили в терминалы оплаты суммы, заметно превышающие стоимость выпитого. Сейчас в деле насчитывается 10 потерпевших, общая сумма понесенного ими ущерба превышает 11 миллионов рублей.

В пятницу силовики провели в рамках расследования обыски в двух барах, издание "Фонтанка" утверждает со ссылкой на свои источники, что речь идет о ночном клубе RS-20 и о баре, ранее входившем в Bar Group. На месте следователями "был установлен факт реализации алкогольной продукции без документов", сообщили в СК. Против коммерческих структур возбуждены дела об административных правонарушениях, из заведений изъято около 60 литров алкоголя. Сами бары признаны вещественными доказательствами и опечатаны.