В Петербурге денежными премиями наградили особо отличившихся полицейских

Начальник петербургского главка МВД Роман Плугин вручил награды троим полицейским, которые нынешней весной смогли проявить себя во время исполнения профессиональных обязанностей.

Инспектор ДПС Константин Митрохин получил ведомственную медаль "За смелость во имя спасения", благодарность и премию в размере 80 тысяч рублей. В марте он в одиночку спас человека, вышедшего на тонкий лед Невы в центре Петербурга.

Двое сотрудников управления полиции на метрополитене Дмитрий Попозогло и Андрей Васин получили по 65 тысяч рублей каждый. В апреле они оперативно задержали пассажира, на домогательства которого пожаловалась 13-летняя девочка.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти