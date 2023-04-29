От российского посольства потребовали срочно покинуть здание школы в Варшаве

Министерство иностранных дел Польши потребовало от российского посольства в Варшаве освободить здание занимаемой им школы до вечера 29 апреля.

Глава дипломатической миссии Сергей Андреев назвал действия польских властей захватом школы: представители власти пришли на территорию школы, сломав калитку, и стали описывать имущество. Андреев, как передает РИА "Новости", пообещал найти для учреждения другое место и ответить на действия чиновников "недружественной страны".

"Какая это будет реакция — я не хочу предвосхищать. Решение на этот счет будет приниматься в центре", - заявил дипломат.

По словам посла, Польша нарушила Венскую конвенцию.