В Петербурге люди в накидках "Единой России" провели "Добрый субботник"

В различных районах Петербурга 29 апреля прошло мероприятие под названием "Добрый субботник", проводящееся третий год подряд. На Петроградской стороне в нем поучаствовали глава района Владимир Омельницкий, а также депутаты ЗакСа Александр Бельский и Юрий Гладунов. По наблюдениям спикера Бельского, с каждым годом на городскую уборку приходит все большее количество детей.

"Кроме того, в этом году субботник проходит под девизом "Все для победы". Например, сегодня установлены палатки, в которых можно написать письмо на фронт", - приводит пресс-служба Мариинского дворца его слова.

Для единоросса ценно то, что участников могут научить отливать "окопные свечи".

На избирательной территории депутата Госдумы Виталия Милонова субботник прошел в Пулковском парке. Молодые люди подметали улицы в накидках с его именем и партийной символикой.

фото: Виталий Милонов / Telegram