ФСБ считает Барсукова (Кумарина) заказчиком убийства бывшего вице-губернатора Маневича

К убийству бывшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича в 1997 году причастен лидер "тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), к соответствующему выводу пришли в ФСБ. В силовом ведомстве рассказали о совместном с МВД раскрытии данного преступления.

Также в ФСБ известили, что установили причастных к убийству двух членов ОПГ. Один из них следил за распорядком дня Маневича, а второй непосредственно стрелял в чиновника. Имена фигурантов не конкретизируются, однако указывается, что Барсуков лично вручил им автомат Калашникова.

"Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства М. Маневича по заказу лидера так называемой "тамбовской" преступной группировки Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина)", — сообщается в пресс-релизе ФСБ.

Бывшего петербургского вице-губернатора Маневича застрелил снайпер на Невском проспекте в августе 1997 года.

"Ночной губернатор" Барсуков (Кумарин) в 2009 году был приговорён судом к 14 годам колонии за рейдерские захваты. В 2016-м петербургский Горсуд добавил ему 18 лет тюрьмы за организацию покушения на бизнесмена Сергея Васильева. В 2019-м к сроку Барсукова прибавили ещё 12 лет за организацию ОПГ.