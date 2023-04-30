Завод IKEA под Новгородом переименовали в "Экстраверт"

Владелец завода IKEA, расположенного в Новгородской области, переименовал название предприятия. Теперь оно именуется ООО "Экстраверт". Внимание на это обратил "Деловой Петербург".

Кроме того, компания подала заявление не регистрацию нового товарного знака Extravert.

Под Новгородом располагалась крупнейшая производственная площадка шведской IKEA. Там изготавливали материалы ДСП и мебель.

Ранее завод приобрела фирма "Инвест Плюс". Новый владелец намерен продолжить выпуск ДСП и заняться разработкой собственной продуктовой линейки.