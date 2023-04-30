В Гоа задержали олимпийскую чемпионку из Петербурга по подозрению в наркоторговле

Российские дипломаты заинтересовались арестом двух россиян в Гоа, который заподозрили в торговле наркотиками, информирует в воскресенье, 30 апреля, РИА Новости. В числе задержанных - петербурженка, медалистка Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлана Варганова.

"Дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами Индии. Мы выясняем детали происшедшего и следим за этой ситуацией", – высказался по случаю представитель посольства РФ.

О задержании россиян сначала известили индийские СМИ. На них вышли сотрудники локального Бюро по контролю за наркотиками. Кроме Вагановой под арест также попал бывший правоохранитель из РФ.

Предварительно, у россиян обнаружили наркотические вещества, в том числе ЛСД, кокаин, гашишное масло и прочие вещества.