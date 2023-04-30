Синоптик Колесов поведал о погоде в Петербурге на Первомай

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов представил прогноз погоды на Первомай: атмосферный фронт обеспечит городу кратковременные дожди, которые пройдут в первой половине дня. Сообщение приведено в Telegram-канале метеоролога.

В понедельник петербуржцы почувствуют на себе дуновения западного ветра и последствия недолгих осадков. Воздух прогреется до +10 градусов.

"Влияние циклона и холодная воздушная масса сохранятся и после прохождения атмосферного фронта, но есть и хорошая новость. По всем последним расчетам осадков в Санкт-Петербурге завтра не должно быть и солнышко не спрячется", - рассказал Колесов.