Смольный рассчитывает, что на майские праздники в Петербург приедут до 600 тысяч туристов

Руководство Петербурга выражает надежду, что на грядущие майские праздники город посетят до 600 тысяч туристов, уведомил ТАСС глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В аналогичный период в прошлом году Северную столицу посетили свыше полумиллиона гостей. В среднем туристы проводят в городе три дня. Наплыв в Смольном ожидают на 9 Мая.

Обычно в город на Неве приезжают гости из Москвы, Подмосковья и прилегающих областей центра России, а также из населённых пунктов Урала, Сибири и Казани.

В разговоре с журналистами Корнеев отметил, что в следующем месяце в Китай отправятся представители бизнес-сообщества, которые изучат туристический потенциал страны. Кроме того, потенциально большие рынки представляют собой Саудовская Аравия, ОАЭ и страны Ближнего Востока.