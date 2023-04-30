ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:10

Смольный рассчитывает, что на майские праздники в Петербург приедут до 600 тысяч туристов

фото ЗакС политика Смольный рассчитывает, что на майские праздники в Петербург приедут до 600 тысяч туристов

Руководство Петербурга выражает надежду, что на грядущие майские праздники город посетят до 600 тысяч туристов, уведомил ТАСС глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В аналогичный период в прошлом году Северную столицу посетили свыше полумиллиона гостей. В среднем туристы проводят в городе три дня. Наплыв в Смольном ожидают на 9 Мая.

Обычно в город на Неве приезжают гости из Москвы, Подмосковья и прилегающих областей центра России, а также из населённых пунктов Урала, Сибири и Казани.

В разговоре с журналистами Корнеев отметил, что в следующем месяце в Китай отправятся представители бизнес-сообщества, которые изучат туристический потенциал страны. Кроме того, потенциально большие рынки представляют собой Саудовская Аравия, ОАЭ и страны Ближнего Востока.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама