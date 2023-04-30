"Так сегодня нельзя": Матвиенко раскритиковала неконкретизированных "руководителей" за плохую работу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко критически отозвалась о работе некоторых управленцев, которые высказываются о своей деятельности в лучшем, чем она есть, свете. С соответствующим заявлением чиновница выступила в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

"Конечно, меня раздражают отчеты, которые вошли в привычку у целого ряда руководителей: "Все хорошо, прекрасная маркиза, все замечательно, все у нас по плану". Только план неважный иногда. Так нельзя сегодня работать", – высказалась Матвиенко, не уточнив, о ком конкретно она говорит.

В своём заявлении спикер Совфеда апеллировала к своему недовольству, озвученному в ходе заседания Совета законодателей: тогда чиновница возмущалась чрезмерной бюрократической волокитой по получению инвалидности, через которую вынуждены проходить вернувшиеся с СВО военные. Решить соответствующую проблему Матвиенко попросила главу Минтруда Антона Котякова.