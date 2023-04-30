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Несколько петербургских буксиров "станцевали вальс" по случаю открытия летнего туристического сезона

фото ЗакС политика Несколько петербургских буксиров "станцевали вальс" по случаю открытия летнего туристического сезона

В Северной столице по случаю начала летнего туристического сезона на Неве для жителей и гостей города продемонстрировали "вальс буксиров", информирует пресс-служба комитета по туризму.

В мероприятии приняли участие водные суда "Капитан Зарубин", "Капитан Сорокин" и "Владивосток".

В субботу, 29 апреля, на Дворцовой и площади Восстания возобновили свою работу туристические центры, в которых местные жители и гости Петербурга могут получить все интересующие их сведениях о городе.

"Возобновил работу обновлённый туристско-информационный павильон. В этом году он стал еще ярче и заметнее для гостей нашего города", – отчитался вице-губернатор Борис Пиотровский у себя в Telegram-канале.


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