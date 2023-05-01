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Новости 10:28

Под Гатчиной подорвали опору линии электропередач

фото ЗакС политика Под Гатчиной подорвали опору линии электропередач

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о подрыве опоры линий электропередач в Гатчинском районе. Инцидент имел место на территории Сусанинского поселения минувшей ночью.

Вторую опору, рядом с которой заметили подозрительный предмет, удалось своевременно защитить от повреждений.

"Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Электроснабжение в результате подрыва не было нарушено. Обстоятельства происшествия продолжают исследовать.

фото: Telegram-канал Александра Дрозденко


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