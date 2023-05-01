ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:30

На Дворцовой площади задержали пикетчика с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика На Дворцовой площади задержали пикетчика с пацифистским плакатом

Петербургские полицейские задержали активиста Сергея Тужилкова, который 1 мая встал на Дворцовой площади в одиночный пикет. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В руках задержанный держал плакат с пацифистским слоганом, отсылающим к празднику весны и труда.

Тужилкова увезли в отдел полиции № 76. Его интересы представляет адвокат Владислав Сосенский.

UPD 14:45 Пикетчика отпустили с протоколом о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), по которому ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама