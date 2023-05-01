На Дворцовой площади задержали пикетчика с пацифистским плакатом

Петербургские полицейские задержали активиста Сергея Тужилкова, который 1 мая встал на Дворцовой площади в одиночный пикет. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В руках задержанный держал плакат с пацифистским слоганом, отсылающим к празднику весны и труда.

Тужилкова увезли в отдел полиции № 76. Его интересы представляет адвокат Владислав Сосенский.

UPD 14:45 Пикетчика отпустили с протоколом о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), по которому ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов