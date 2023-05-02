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К лету в пяти районах Петербурга обещают обустроить зоны для приготовления шашлыков

фото ЗакС политика К лету в пяти районах Петербурга обещают обустроить зоны для приготовления шашлыков

До июня в Северной столицы должны появиться 45 новых зон отдыха, на территории которых будет разрешено готовить шашлыки, информирует пресс-служба комитета по благоустройству.

Такие объекты обустроят в Курортном, Выборгском, Приморском, Красносельском и Петродворцовом районах. Расположение точек будет отображено на сайте СПб ГКУ "Курортный лесопарк".

"Это расчищенные площадки, в границах которых устраивают место для разведения открытого огня, размещают урны, создают минерализованную противопожарную полосу", — уточнили в комблаге.

Также в ведомстве подчеркнули, что разведение огня в границах городских парков и скверов категорически запрещено, шашлычникам грозят штрафы.


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