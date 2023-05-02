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Новости 10:52

Начавшийся ремонт эскалатора изменил работу станции "Василеостровская"

фото ЗакС политика Начавшийся ремонт эскалатора изменил работу станции "Василеостровская"

Начиная со вторника, 2 мая, в Петербурге вводятся коррективы в работу станции метрополитена "Василеостровская": изменения обусловлены ремонтом эскалатора, известили в пресс-службе городской подземки.

Ремонт будет продолжаться в течение четырёх месяцев. Так, вестибюль станции будет закрыт в утренние часы до 10:30

"По 17 сентября с 8:00 до 10:30 вход в вестибюль будет закрыт, а с 16:00 до 20:00 часов – ограничен", – поделились в пресс-службе петербургского метро.

Пассажиров попросили использовать для своих поездок соседние станции метро – "Спортивная" и "Приморская". До них рекомендуют добираться на автобусных маршрутах №№ 41, 42, 47, 100, 128, 151, 230, 1, 6, 249, 275, а также трамваях № 6 и 40.


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