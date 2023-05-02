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Новости 11:59

Петербуржец донёс на свою бывшую подругу в полицию, обвинив её в поддержке Александра Невзорова*

фото ЗакС политика Петербуржец донёс на свою бывшую подругу в полицию, обвинив её в поддержке Александра Невзорова*

Петербуржец, обидевшись на свою подругу, выпроводившую его из дома, решил отомстить, написав на неё донос в полицию и заявив о её "проукраинской" позиции по вопросу СВО, передаёт "Фонтанка".

Горожанин позвонил в полицию по телефону доверия минувшим днём, 1 мая. Заявитель сообщил, что его бывшая девушка работает учительницей и при этом одобрительно высказывается о журналисте Александре Невзорове*, чью позицию по СВО одобряет. Кроме того, по словам мужчины, его экс-пассия якобы говорила ему о личных связях с публицистом и наличии неких влиятельных знакомых в МВД.

Приехавшие домой к женщине силовики выслушали её ответные показания. Она рассказала, что бывший намеренно оговорил её, так как она выпроводила его из дома. Как итог, она написала встречное заявление.

*Минюст внёс Александра Невзорова в единый реестр иноагентов


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