Главный синоптик Петербурга предупредил о грядущем похолодании со снегом

Теплая погода, задержавшаяся в Петербурге во вторник, 2 мая, будет постепенно отступать от региона, превращаясь в дожди с мокрым снегом, известил у себя в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Нынешнюю погоду специалист назвал "подарком природы на фоне всего холодного периода": сегодня воздух в городе прогреется до +15 градусов.

"Но не расслабляемся, вечером ждем холодный атмосферный фронт, дожди и возвращение к привычной погоде последних дней. Хотя по развитию атмосферных процессов в предстоящие дни можно говорить и о более холодной погоде, чем была даже в прошедшие выходные дни", — рассказал Колесов.

В середине недели город "захватят" холодные воздушные массы, придут дожди со снегом. 4-5 мая температура не будет превышать +5-7 градусов. Ситуация должна выровняться к Дню Победы.