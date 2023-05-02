Первый канал сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина

На сайте Первого канала появилось сообщение о смерти известного российского модельера Валентина Юдашкина. Эксперт ушёл из жизни на 60-м году жизни.

"Печальная новость. Не стало Валентина Юдашкина. Об этом сообщила его супруга. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", — гласит публикация на сайте издания.

Указывается, что на протяжении последних лет Юдашкин боролся с тяжёлым заболеванием. Каким конкретно — не уточняется.

Валентин Юдашкин родился в 1963 году в посёлке Баковка Одинцовского района Подмосковья. Является выпускником факультета моделирования Московского индустриального техникума. Учёбу в вузе завершил с отличием. В 2002 году окончил продюсерский факультет Российского университета театрального искусства — ГИТИС.

Юдашкин имеет звание заслуженного деятеля России, народного художника России, лауреата премии правительства в области науки и техники (2002). Награждён орденами Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством IV степени (2013).