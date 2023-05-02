Петербургский яхт-клуб перенесут из Лахты на намыв Васильевского острова

На территории намыва Васильевского острова обустроят яхт-клуб "Смоленка": учреждение разместится неподалёку от порта "Морской фасад", пишет "Коммерсант". По информации издания, в инвестировании проекта заинтересован "Газпром".

В новый яхт-клуб перенесут парусную школу и марину из порта "Геркулес". На сегодняшний день они не работают ввиду строительства второй очереди делового комплекса "Лахта Центр".

Под возведение спортивного учреждения выкуплен участок в устье реки Смоленки. Там уже сформирована естественная бухта, подходящая для организации марины.

Будущий яхт-клуб рассчитан на 200 мест. Завершить его строительство должны до июня текущего года. В объект собираются вложить не менее 2 млрд рублей.