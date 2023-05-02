ЛДПР предложила запретить чиновникам владеть недвижимостью в недружественных странах

Члены думской фракции ЛДПР 2 мая внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете чиновникам и силовикам владеть недвижимостью в недружественных государствах. По мнению авторов, их инициатива в нынешних реалиях "актуальна как никогда".

В тексте пояснительной записки к проекту законотворцы отмечают, что сейчас ряду категорий граждан запрещено иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Подобная мера представляется либерал-демократам недостаточной и потому они выступают за распространение ограничений и на вопросы владения жильем в иностранных государствах и на территориях, совершающих недружественные действия в отношении России и отечественных компаний.

"В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжают только усиливаться", — тревожатся депутаты.

Запрет предполагается распространить, в частности, на президента и членов правительства, судей, региональное руководство, депутатов Госдумы и сенаторов, а также на некоторых региональных и местных депутатов, на ряд сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСБ, СВР и таможни, а также Центробанка и Счетной палаты.

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