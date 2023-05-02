Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в России на 8 % относительно показателей предыдущей недели, сообщили 2 мая в пресс-службе Роспотребнадзора. В стране за этот период было зафиксировано 604 тысячи новых пациентов.

"Доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 22,7 %", — отметили в ведомстве.

Количество новых случаев коронавируса снизилось за неделю почти на 11 %, в абсолютных цифрах речь идет о 39,7 тысячах новых случаев. Преобладающими в общей массе стали случаи заражения штаммом "омикрон".

Также в Роспотребнадзоре сообщили о том, что к настоящему моменту от клещевого энцефалита в России привились почти 1,73 миллиона человек. Это практически половина от планового значения вакцинации на этот сезон, которое установлено на отметке 3,48 миллиона привитых. В прошлом году к началу мая от энцефалита привились 1,4 миллиона россиян.