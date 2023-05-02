Администрация губернатора в середине мая проведет личный прием граждан

Администрация губернатора Петербурга сообщила 2 мая о планах провести через две недели региональный день приема граждан, приуроченный ко Дню города. Обратиться с жалобами и просьбами горожане смогут в понедельник, 15 мая, с 12:00 до 20:00.

Прием будут вести сотрудники управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора. При желании заявителей не исключается проведение приема по видеосвязи с сотрудниками иных органов госвласти, в круг задач которых входит решение тех или иных вопросов.

Прием будет проходить в приемной городского правительства в Смольном проезде, 1, литера Б, 4-й подъезд. Гражданам необходимо будет иметь при себе паспорт. Дополнительную информацию можно получить по телефону 576-78-06.