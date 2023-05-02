Суд не стал удовлетворять иск петербуржца к ФСБ из-за отказа выпускать его из РФ после объявления мобилизации

Житель Петербурга предпринял попытку через суд добиться у пограничного управления ФСБ компенсации за отказ выпускать его из России ввиду закона о мобилизации. Об итоге разбирательства рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

Истец требовал признать действия пограничников незаконными и взыскать с силовиков свыше 50 тысяч рублей судебных расходов. По его словам, на рейс из петербургского Пулково он не смог попасть 10 октября 2022 года. В аэропорту при прохождении погранконтроля ему выдали уведомление об ограничении права на выезд из страны. Данную меру горожанин счёл незаконной, так как незадолго до поездки он был в военкомате, где ему сообщили об отсутствии каких-либо мер в его отношении.

При этом, согласно материалам дела, ограничение на выезд из страны ввёл военкомат. В ответе Генштаба ВС РФ и выписке из военкомата, 28 сентября 2022 года в погранслужбу ФСБ пришли списки для ограничения на выезд из РФ, в которой находился истец. Запрет сняли 26 октября.

Ленинский райсуд в итоге установил, что управление ФСБ не являлось инициатором запрета, а просто выполняло свои обязанности, поэтому истцу в удовлетворении иска отказано.