В Госдуму внесли законопроект о выплатах воспитателям погибших участников СВО

Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла 2 мая на рассмотрение Госдумы законопроект о страховых выплатах фактическим воспитателям участников СВО, погибших в первой половине 2022 года. Подписи под документом поставили ряд сенаторов и депутатов, текст его доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы проекта уточнили, что сейчас фактические воспитатели имеют право на получение страховых выплат за погибших на СВО. Однако это возможно лишь в случае, если смерть наступила после 14 июля 2022 года, когда вступил в силу соответствующий закон. На смерти, произошедшие в первые месяцы спецоперации, эта норма не распространяется.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в связи с этим фактические воспитатели "отмечают несправедливость и дискриминационный характер сложившейся ситуации, не отвечающий принципу социальной справедливости". Чтобы положить конец сложившейся ситуации, законотворцы предложили распространить действие принятой ранее нормы на случаи гибели участников спецоперации с момента ее начала и до середины июля прошлого года.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о том, что теперь он самолично вручает государственные награды участникам СВО.