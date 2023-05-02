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Новости 17:34

"Надо заменить Tinder православным приложением для знакомств": Милонов придумал замену уходящему из РФ сервису

фото ЗакС политика "Надо заменить Tinder православным приложением для знакомств": Милонов придумал замену уходящему из РФ сервису

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов ("Единая Россия") придумал, что может заменить уходящий из страны сервис онлайн-знакомств Tinder. Предложение парламентария озвучено в его Telegram-канале.

По мнению Милонова, в России следует создавать собственные приложения для поиска новых знакомых.

"Надо заменить Tinder православным приложением для знакомств. Можно привлекать разные организации, которые могли бы в этом помочь. Например, можно создать сеть знакомств на базе православной церкви, мусульманские соцсети", - выступил с инициативой народный избранник.

Верифицировать аккаунты Милонов предлагает через портал "Госуслуг" - с тем, чтобы оградить в их создании "проституток и содержанок".

О том, что сервис онлайн-знакомств Tinder объявил об уходе из РФ, СМИ сообщили во вторник, 2 мая.


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