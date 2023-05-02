Разгулявшийся в Петербурге ветер валит деревья на автомобили

Во вторник, 2 мая, охвативший Петербург ветер разогнался до порывов в 16 метров в секунду, к устранению последствий стихии спасателей привлекали уже 11 раз, передаёт "Фонтанка".

Ввиду падения деревьев на припаркованные автомобили МЧС вызывали непосредственно шесть раз в — в Выборгский (2), Красносельский (2), Кировский (1), Приморский (1) районы.

На ненадёжную кровлю, которую грозился сорвать с крыш ветер, по разу жаловались жители Выборгского, Кировского и Фрунзенского районов. О единичных случаях падения конструкций сообщали во Фрунзенском и Кировском районах.

Порывы ветра нагнали воды в Неве, на данный момент уровень увеличился на +18 сантиметров.

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