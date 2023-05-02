Суд в Петербурге назначил компенсацию пенсионеру за падение на гололеде в 2021 году

Суд встал на сторону прокуратуры Пушкинского района по делу о травмах, полученных пенсионером в декабре 2021 года, сообщила 2 мая пресс-служба ведомства.

Как показала проверка прокуратуры, гражданин поскользнулся на гололеде у дома № 20 по Оранжерейной улице в Пушкине и сломал себе в результате этого ногу. Встать он не смог из-за сильной боли, так что дожидаться бригады скорой помощи ему пришлось непосредственно на тротуаре. В больнице врачи также выявили у него смещение титановой пластины в сломанной ноге.

Как выяснили в надзорном ведомстве, участок улицы не был обработан песком или иной смесью и не был очищен ото льда. Ответственным за уборку выступало АО "Автодор".

Прокурор района обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в пользу пострадавшего пожилого человека. Суд постановил взыскать с компании 250 тысяч рублей.