В Петроградском районе стартовал прием заявок на выдачу парковочных разрешений

Комитет по транспорту 2 мая рассказал о начале приема заявлений от жителей Петроградской стороны на выдачу парковочных разрешений для их автомобилей. Согласно планам, начиная с июля здесь должна заработать зона платной парковки.

"Документы можно подать любым из двух способов — через личный кабинет регионального портала Госуслуг или МФЦ. Парковочное разрешение жителя будет действовать на территории всего Петроградского района", — проинформировали в комтрансе.

На каждую квартиру полагается не более двух парковочных разрешений. В случае с коммунальными квартирами планируется выдача не более одного разрешения на одну квитанцию о квартплате. Сами документы имеют срок действия от одного до трех лет при стоимости от 1,8 до 5,4 тысячи рублей.

Правом на получение парковочного разрешения обладают собственник жилплощади в пределах района или же зарегистрированный на ней жилец. Правом подачи документов при этом обладает собственник недвижимости. Срок рассмотрения заявления может колебаться в пределах от 10 до 20 дней.

Петроградский район войдет в зону платной парковки с 1 июля. Исключение составит Крестовский остров, который присоединится к ней осенью. Сейчас зона платной парковки распространяется на Адмиралтейский и Центральный районы Петербурга.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"