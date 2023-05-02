"Фонтанка": Сбой в работе метро вызвала поломка светофора

Сбой в работе зеленой ветки метрополитена в Петербурге вызван поломкой светофоров, пишет вечером 2 мая "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу городской подземки. Издание сообщает также о возможности временного закрытия станций в случае, если неисправность не удастся устранить в ближайшее время.

"Пока увеличенный интервал. Если будет худо, придется временно закрывать вход на станции", — заявили изданию в метрополитене.

Как сообщается, сбой на участке между станциями "Василеостровская" и "Гостиный двор" привел к снижению скорости составов до 20 км/ч.

О сбое в работе метрополитена на зеленой ветке стало известно вечером во вторник. Пресс-служба подземки сперва проинформировала об увеличенном времени хода составов в связи с техническими причинами, а позже — об увеличении интервала движения поездов. В связи с этим на входе в вестибюли центральных станций на третьей линии выстроились очереди.

Фото: Константин Леньков