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"Желтый" режим погодной опасности в Петербурге продлили до четверга

фото ЗакС политика "Желтый" режим погодной опасности в Петербурге продлили до четверга

Действующий в Петербурге "желтый" режим погодной опасности продлен более чем на сутки, следует из сообщения городского правительства от 2 мая. На этот раз он будет длиться до 01:00 четверга, 4 мая.

Причиной подобного решения в Смольном назвали сильный ветер. Согласно информации Росгидрометцентра, его скорость на территории Петербурга будет достигать 15-17 м/с.

"Желтый" уровень опасности означает потенциально опасную погоду. В Смольном попросили петербуржцев проявлять осторожность при перемещениях по городу. Водителям рекомендовали, по возможности, вовсе отказаться от поездок ввиду высокого риска дорожно-транспортных происшествий.

Фото: unsplash


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