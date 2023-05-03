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В Петербурге в единую платёжную квитанцию добавят счёт за телетрансляцию

фото ЗакС политика В Петербурге в единую платёжную квитанцию добавят счёт за телетрансляцию

В квитанции "Единого информационно-расчётного центра Санкт-Петербурга" по оплате услуг ЖКХ появится опция "Телетрансляция" (кабельное телевидение), информирует пресс-служба "Ростелекома".

На обновление в платёжном документе обратят внимание абоненты кабельного телевидения ПАО "Ростелеком".

Поставщик телетрансляции объяснил, что перевод услуги в квитанцию ЕИРЦ не отобразится на сумме начислений, изменится лишь форма получения квитанции. В то же время баланс, а также периоды выставления счёта сделают более удобными для абонентов.

Напомним, "Единый информационно-расчётный центр" приступил к работе в январе текущего года. Он появился на базе слияния АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство" и АО "ЕИРЦ "Петроэлектросбыт"


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