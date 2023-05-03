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Новости 10:27

Петербургским НКО выделят свыше 65 млн рублей на мероприятия по случаю Дня Победы

фото ЗакС политика Петербургским НКО выделят свыше 65 млн рублей на мероприятия по случаю Дня Победы

Комитет по культуре распределил субсидии между городскими НКО в рамках реализации закона "О праздниках и памятных датах в Санкт–Петербурге". Речь идёт о мероприятиях, приуроченных к грядущему Дню Победы.

Наибольшая сумма (37,4 млн рублей) досталась АНО "Импресс". 24 млн получилась АНО "Креативная культура", 2,8 млн — фонд ежегодного Международного фестиваля классической музыки "Дворцы Санкт–Петербурга". И, наконец,1,4 млн рублей предоставили Центру социально–культурных проектов "Город мастеров".

В разговоре с "Деловым Петербургом" гендиректор АНО "Импресс" Надежда Кокарева сообщила, что руководимая ей организация организует концерты на Дворцовой площади 9 мая, а также в КБЗ "Октябрьский" 8 мая.

"Для проведения на высоком профессиональном и художественном уровне всех событий наша компания задействует дополнительно собственные ресурсы и привлекает партнёрскую помощь", — поделилась Кокарева.

В свою очередь фонду Международного фестиваля классической музыки "Дворцы Санкт–Петербурга" доверили организацию концерта в честь Дня Победы, который состоится 10 мая в президентской библиотеке им. Ельцина.


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