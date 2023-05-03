Петербургским НКО выделят свыше 65 млн рублей на мероприятия по случаю Дня Победы

Комитет по культуре распределил субсидии между городскими НКО в рамках реализации закона "О праздниках и памятных датах в Санкт–Петербурге". Речь идёт о мероприятиях, приуроченных к грядущему Дню Победы.

Наибольшая сумма (37,4 млн рублей) досталась АНО "Импресс". 24 млн получилась АНО "Креативная культура", 2,8 млн — фонд ежегодного Международного фестиваля классической музыки "Дворцы Санкт–Петербурга". И, наконец,1,4 млн рублей предоставили Центру социально–культурных проектов "Город мастеров".

В разговоре с "Деловым Петербургом" гендиректор АНО "Импресс" Надежда Кокарева сообщила, что руководимая ей организация организует концерты на Дворцовой площади 9 мая, а также в КБЗ "Октябрьский" 8 мая.

"Для проведения на высоком профессиональном и художественном уровне всех событий наша компания задействует дополнительно собственные ресурсы и привлекает партнёрскую помощь", — поделилась Кокарева.

В свою очередь фонду Международного фестиваля классической музыки "Дворцы Санкт–Петербурга" доверили организацию концерта в честь Дня Победы, который состоится 10 мая в президентской библиотеке им. Ельцина.