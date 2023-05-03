ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на руководство Крыма

Федеральная служба безопасности РФ рассказала о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янина Павленко, информирует ТАСС. По версии силовиков, готовил преступление замруководителя офиса президента Украины Роман Машовец.

"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МО Украины Буданова Кирилла — офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского", — указано в сообщении ФСБ.

В числе задержанных члены "глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО", которые действовали в Крыму. В перечне шесть имён — граждан Украины и РФ. По сведениям ФСБ, они установили слежку за чиновниками, приобретали оружие и намеревались совершить серию терактов.