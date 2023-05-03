В Петербурге подросток убил свою сверстницу молотком: СК раскрывает подробности дела

Управление Следственного комитета по Петербургу сообщило о задержании 16-летнего подростка и его 15-летнюю подругу, заподозренного в убийстве 13-летней девочки в Приморском районе, информирует 3 мая пресс-служба СК.

По факту произошедшего Следком возбудил уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следствие считает, что юноша решил расправиться со знакомой семиклассницей "без какого-либо мотива для собственного самоутверждения". Обманным путём он и его знакомая заманили школьницу в лесополосу, где заведомо специально была вырыта могила. На месте подросток несколько раз сильно ударил девочку по голове молотком.

После расправы над ребёнком предполагаемый преступник и его подельница забрали телефон девочки и отправили её материли несколько сообщений, преследуя цель запутать женщину. После этого подростки разбили смартфон и зарыли его вместе с телом школьницы.

После того, как девочка не вернулась домой, мать обратилась в полицию. Во время оперативных мероприятий силовики вышли на 16-летнего юношу: в ходе допроса он признал вину в убийстве. В его Telegram-канале также удалось найти косвенное подтверждение его причастности к преступлению. Его 15-летнюю подругу задержали за то, что она снимала происходящее на видео.

Правоохранители решают вопрос об избрании мер пресечения для фигурантов дела.

Фото: пресс-служба Следственного комитета