ФССП помогла пожилой петербурженке добиться компенсации за серьёзный перелом на гололёде

Благодаря сотрудникам Федеральной службы судебных приставов пожилой петербурженке удалось добиться компенсации за сложный перелом на гололёде, информирует пресс-служба ФССП. Суд оценил страдания пенсионерки в более чем полмиллиона рублей.

Горожанка сломала бедренную кость в феврале 2022 года. Из-за полученной травмы ей потребовалась длительная реабилитация. В связи с этим женщина обратилась в суд с тем, чтобы добиться от организации, в ведении которой был скользкий участок, компенсации трат на расходы и морального вреда.

"Были удовлетворены требования пострадавшей женщины на сумму более 500 тысяч рублей", — известили в ФССП.

Приставы передали представителю организации постановление о возбуждении исполнительного производства. После этого компания покрыла все расходы.

"Взысканные средства перечислены на счет пострадавшей стороны, исполнительное производство окончено", — заключили в ФССП.