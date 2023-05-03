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Новости 11:57

ФССП помогла пожилой петербурженке добиться компенсации за серьёзный перелом на гололёде

фото ЗакС политика ФССП помогла пожилой петербурженке добиться компенсации за серьёзный перелом на гололёде

Благодаря сотрудникам Федеральной службы судебных приставов пожилой петербурженке удалось добиться компенсации за сложный перелом на гололёде, информирует пресс-служба ФССП. Суд оценил страдания пенсионерки в более чем полмиллиона рублей.

Горожанка сломала бедренную кость в феврале 2022 года. Из-за полученной травмы ей потребовалась длительная реабилитация. В связи с этим женщина обратилась в суд с тем, чтобы добиться от организации, в ведении которой был скользкий участок, компенсации трат на расходы и морального вреда.

"Были удовлетворены требования пострадавшей женщины на сумму более 500 тысяч рублей", — известили в ФССП.

Приставы передали представителю организации постановление о возбуждении исполнительного производства. После этого компания покрыла все расходы.

"Взысканные средства перечислены на счет пострадавшей стороны, исполнительное производство окончено", — заключили в ФССП.


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