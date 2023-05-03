В Ленобласти возбудили дело против поджигателей надгробий

Правоохранители занялись поиском злоумышленников, которые на этой неделе повредили захоронения и подожгли надгробия на кладбище в деревне Кобрино (Гатчинский район). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Жалоба на действия неизвестных вандалов поступила в ночь с понедельника на вторник. Поврежденными оказались восемнадцать надгробий, четыре склепа, а также уличная мебель.

В связи с происшествием завели дело по ч. 1 ст. 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В качестве максимального наказания фигурантам грозит трехмесячный арест.

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