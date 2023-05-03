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При третьем рассмотрении прекратили дело петербурженки, задержанной на пацифистской акции

фото ЗакС политика При третьем рассмотрении прекратили дело петербурженки, задержанной на пацифистской акции

Октябрьский районный суд Петербурга, в третий раз рассмотревший административное дело против активистки Марины Бондаренко, прекратил производство по нему. Как сообщает "ОВД-Инфо"*, протокол, составленный из-за сентябрьской пацифистской акции, утратил силу за отсутствием состава правонарушения. Он был составлен по "митинговой" статье 20.2 КоАП.

Задержавшие Бондаренко осенью силовики сочли, что та создала помехи движению людей и транспорта. Ночь после задержания она провела в участке, после чего райсуд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Апелляция на это решение в Горсуде оказалась удачной.

Впоследствии защите вновь удалось оспорить решение райсуда: суд захотел вернуть протокол в полицию. Вместо этого документ вновь отправился в Горсуд, откуда его повторно спустили на пересмотр в нижестоящую инстанцию.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" внесли в единый реестр иноагентов


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