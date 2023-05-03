В Кремле заявили об атаке беспилотников по резиденции президента РФ

Ночью 3 мая на столичную резиденцию Владимира Путина в Кремле была предпринята атака беспилотниками, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

По предварительным данным, попытку могли осуществить два украинских БПЛА, удар был отражён.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — указывается в сообщении президентской администрации.

В результате инцидента пострадавших нет. На самом президенте никак удар не отразился, он трудится в привычном ему графике.

Российские власти считают ночную атаку спланированной террористической акцией и заявляют о своём праве на ответные меры.