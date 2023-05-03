На юго-востоке Петербурга разрешили строить детский сад

В правобережной части Невского района Петербурга появится новый детский сад. Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор, о чем сообщает его пресс-служба. Возводить объект будут за счет регионального бюджета.

Дошкольное учреждение расположится на Дальневосточном проспекте, недалеко от перекрестка с улицей Еремеева. По соседству с этим участком достраивают школу.

Детский сад площадью чуть менее 5 тысяч кв. метров вместит 200 воспитанников. На прилегающей к нему территории создадут рекреационную зону и спортивную площадку. Разрешение на строительство действует до конца апреля следующего года.

фото: Госстройнадзор Петербурга