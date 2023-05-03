Испытания "импортозамещенного" катера для Росгвардии в Петербурге не дали нужного результата

В Петербурге спустили на воду для проведения тестирования новый катер "Афалина", предназначенный для нужд Росгвардии, который полностью из отечественных комплектующих произвел Кингисеппский машиностроительный завод. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Испытания проходили на территории Ломоносова. Ожидания специалистов оказались завышенными: вместо запланированных средних 61 км в час судно смогло разогнаться только до 50 км в час. В свою очередь, скорость вращения двигателя не смогла превысить 3250 оборотов в минуту, тогда как показатель ожидался на уровне 3800.

"Из плюсов нового конструктива катера можно назвать экономию затрат на обслуживание редукторов для Росгвардии", - отметил представитель завода Ярослав Умец.

Модель обещают усовершенствовать.