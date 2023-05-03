Актёр Алексей Панин стал фигурантом дела об оправдании терроризма, у него "дома" провели обыск

В отношении российского актёра Алексея Панина возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), информирует Telegram-канал Mash.
Домой в его столичную квартиру силовики нагрянули с обысками, однако правоохранители не учли одно обстоятельство — недвижимость уже продана.
В уголовном деле речь идёт о публикации Панина, оставленной в одной из соцсетей, в которой говорится о взрыве на Крымском мосту.
Сам артист выступает с гастролями по миру по мотивам написанного им, а также его украинской знакомой спектакля.