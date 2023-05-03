ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:35

Главу вологодского "Яблока" в наручниках увезли на допрос

фото ЗакС политика Главу вологодского "Яблока" в наручниках увезли на допрос

Силовики в Вологодской области задержали председателя вологодского отделения "Яблока" Николая Егорова, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его родственницу. В квартиру ворвался спецназ, сотрудники СК и центра "Э", после чего Егорова повезли на допрос, надев наручники.

Политика преследуют по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). По этой статье ему грозит до трех лет колонии.

Ранее "яблочника" дважды привлекали к ответственности по протоколам о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама