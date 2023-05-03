Детей погибших на СВО бойцов и добровольцев думцы предлагают зачислять в школы и сады без очереди

Депутатам Государственной думы предстоит изучить проект закона, который впоследствии будет предоставлять детям добровольцев, задействованных в СВО, а также погибших бойцов право на первоочередное зачисление в детские сады, школы и летние лагеря. Соответствующая инициатива появилась в базе данный федерального парламента.

"При гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей — хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь. <...> Наш законопроект решит и эту правовую коллизию, в пользу семей погибших участников СВО", — поделился своим мнением об инициативе заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Равнозначная льгота, согласно законопроекту, будет распространяться также на взятых под опеку либо усыновлённых детей.

В поддержку документа выступили в том числе зампредседателя Совфеда Николай Журавлев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.