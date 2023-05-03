Реальные зарплаты россиян по итогам февраля выросли на 2% в годовом выражении

Росстат 3 мая опубликовал ежеквартальный доклад о социально-экономическом положении населения. В нем, в частности, содержатся данные о динамике реально располагаемых доходов россиян.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе зарплаты россиян с учетом инфляции выросли на 0,6%. В феврале этот показатель составил уже 2%. Данные за март в этом разделе пока не проанализированы.

Согласно отчету, по итогам февраля 2023 года номинальная средняя зарплата россиянина (без учета инфляции) выросла на 13,2%. Она достигла 65 094 рубля. В реальном же выражении зарплаты по итогам всего прошлого года упали на 1%.