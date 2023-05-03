ВТБ прокредитует строительство складского комплекса на юге Петербурга на 3 млрд рублей

Банк ВТБ предоставил кредитную линию компании "Адмирал", которая хочет построить транспортно-логистический комплекс в Красносельском районе Петербурга. Как сообщает ТАСС, сумма кредита, погасить который нужно будет до 2030 года, составит 3,1 млрд рублей.

Комплекс площадью 67 тысяч кв. метров собираются построить не позднее весны следующего года на перекрестке КАД и Волхонского шоссе. Он даст рабочие места 300 сотрудникам.

По словам вице-президента ВТБ Руслана Еременко, строительства подобного объекта требует стремительное развитие онлайн-торговли. Складской комплекс будет ориентирован на обслуживание, в том числе, городских портов.