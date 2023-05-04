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Новости 11:41

В Петербурге проходят обыски по уголовному делу против режиссера Беркович

фото ЗакС политика В Петербурге проходят обыски по уголовному делу против режиссера Беркович

Режиссер Евгения Беркович стала фигуранткой дела об оправдании терроризма (ст. 205.1 УК), о чем в своем аккаунте в социальной сети сообщила ее мать, правозащитница Елена Эфрос. В связи с этим в петербургской квартире последней 4 мая проводятся обыски. В квартире также проживает 88-летняя писательница Нина Катерли, приходящаяся бабушкой Беркович.

Дело завели из-за постановки "Финист Ясный Сокол", посвященной женщинам, которые связали свою судьбу с исламистами.

Беркович перестала выходить на связь. Ей может грозить до семи лет лишения свободы. Режиссер, участвовавшая в деятельности "Седьмой студии", известна также своими пацифистскими стихотворениями.

UPD 15:05 Правозащитники из проекта "ОВД-Инфо"* (признан иноагентом в РФ) утверждают, что Беркович проходит по делу свидетелем, 4 мая ее задерживали.

фото: Лиза Лазерсон / YouTube (скриншот)


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